Le Japon connait une baisse brutale de son taux de natalité depuis quelques années, un phénomène largement amplifié par les changements de comportement des jeunes trentenaires et de la génération des Millenials (la télé-réalité Terrace House donne un bon aperçu de ces évolutions) . En résumé, ces derniers ne veulent plus tout sacrifier pour la constitution d’un couple et l’éducation des enfants; les japonaises souhaitent plus d’indépendance et de liberté tandis que les japonais refusent de se tuer à la tâche pour le bien être de la famille (le taux d’employabilité des femmes n’est que de 55% au Japon, contre 75% en France).

En conséquence de ces bouleversements sociaux, la jeunesse japonaise privilégie des profils de carrière de plus en plus « personnels » et le fait de se mettre en couple n’est plus un objectif prioritaire; et comme le « coup d’un soir » n’est pas vraiment d’usage dans le pays, la génération des japonais âgée de 20 à 40 ans fait de moins en moins l’amour : 60% des hommes et des femmes sont célibataires et plus de 40% de cette population (hommes et femmes confondus) est encore vierge, une situation inédite pour l’un des pays les plus technologiquement avancé au monde.



Pourquoi ce long préambule me direz-vous ? Parce que la société Gatebox est sur le point de commercialiser en série le Vinclue, un assistant connecté très particulier; ce dernier contient en effet l’hologramme animé d’Azuma Hikari, une jeune femme semblable aux héroïnes de manga dont l’unique objectif est de prendre soin de son propriétaire et de se comporter comme une petite amie virtuelle (la « chose » en moins… ). L’hologramme prend des poses « girlie« , demande à son Otaku de petit copain si tout va bien, et continue de lui envoyer des messages lorsqu’il part au boulot.

Mieux (ou pire) encore, Azuma Hikari peut sonner l’heure du retour à la maison, une manière de lutter contre la tendance toute japonaise qui consiste à aligner des heures supplémentaires à n’en plus finir, au risque de se dégrader la santé. Cette seule présence holographique sera t-elle suffisante pour apaiser les tourments de la solitude ? La société Gatebox semble en tout cas y croire et va bientôt proposer le Vinclue à la vente à un tarif de 150 000 yens, soit environ 1200 euros (tout de même). Les esprits chagrins rétorqueront sans doute que si le Japon met en place des moyens technologiques efficaces pour pallier l’absence de partenaires, les jeunes japonais seront encore moins enclins à se rencontrer; et ils n’auront peut-être pas totalement tort.