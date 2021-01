Covid-19 : VaccinTracker (France)

.

Quelle proportion des Français a été vaccinée ? Combien faut-il encore vacciner de personnes avant d'atteindre l'immunité collective ? Quels sont les différents types de vaccins proposés ? Ce tracker permet de suivre la proportion de Français déjà vaccinés contre la Covid19, et le nombre de personnes restant à vacciner pour atteindre l'immunité collective. VaccinTracker est une initiative citoyenne indépendante et non officielle.

Personnes vaccinées

Total des personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 en France. -- % des doses réceptionnées ont été utilisées.

Doses réceptionnées

Total des doses réceptionnées par la France depuis le 26 décembre. Deux doses sont nécessaires pour vacciner un patient.

Proportion de personnes vaccinées



des Français ont reçu au moins une dose de vaccin.



Il reste à vacciner au moins

des Français avant d'atteindre un taux de vaccination de 60%.



N.B. : un taux de vaccination de 60% ne permet pas nécessairement d'atteindre une immunité collective.

Évolution

(moyenne des 7 derniers jours)

Répartition des vaccinés

Pourcentage de la population vaccinée : Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté Bretagne Centre Corse Grand Est Guadeloupe Guyane Hauts-de-France Ile-de-France La Réunion Martinique Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nombre de personnes ayant reçu une dose :

Autorisation des vaccins

Mise à jour : 06/12.



Vaccins autorisés 🇺🇸🇩🇪 Pfizer-BioNTech

Type : ARN messager

Efficacité annoncée : 94.5%

Conservation : -70°C

Commandes UE : 500M + option 100M

Dont France : 75M + 15M

Doses à injecter : 2

Statut : autorisé (UE, France) 🇺🇸 Moderna

Type : ARN messager

Efficacité annoncée : 94%

Conservation : -20°C (6 mois), +5°C (1 mois)

Commandes UE : 160M

Dont France : 24M

Doses à injecter : 2

Statut : autorisé (UE, France) Vaccins en cours d'autorisation 🇬🇧🇸🇪 AstraZeneca/Oxford

Phase 3/3

Type : Vecteur viral

Efficacité annoncée : 70%

Prêt : fin 2020

Conservation : +5°C (6 mois)

Commandes UE : 300M (+ option 100M)

Doses à injecter : 2

Statut : décision UE 29/01 Vaccins pas encore soumis 🇺🇸🇧🇪 Janssen J&J

Phase 3/3

Type : Vecteur viral

Efficacité annoncée : --%

Prêt : fin janvier 2021

Conservation : +5°C

Commandes UE : 200M (+ option 200M)

Doses à injecter : 1 (essai en cours) ou 2

Statut : -- 🇩🇪 CureVac

Phase 2/3

Type : ARN messager

Efficacité annoncée : --%

Prêt : 1er semestre 2021

Conservation : -60°C (3 mois), +5°C (3 mois)

Commandes UE : 225M (+ option 180M)

Doses à injecter : 2

Statut : -- 🇫🇷🇬🇧 Sanofi/Pasteur-GSK

Phase 2/3

Type : Protéines virales

Efficacité annoncée : --%

Prêt : fin 2021

Conservation : +5°C

Commandes UE : 300M

Doses à injecter : --

Statut : -- L'Union Européenne a passé des commandes pour 6 vaccins différents. 2 sont autorisés, et 4 n'ont pas encore été soumis.

Quand est-ce que sera atteinte l'immunité collective ?

Quand pourrez-vous vous faire vacciner ?

Début janvier

Personnes âgées séjournant dans un établissement collectif (type EHPAD) ;

Personnel soignant, pompiers, aides à domicile (plus de 50 ans) ;

Personnes en situation de handicap vulnérables qui sont hébergées en maison d'accueil spécialisées (MAS) et en foyer d'accueil médicalisé (FAM).

18 janvier

Personnes âgées de plus de 75 ans et patients vulnérables à très haut risque

Février

Personnes âgées de plus de 65 ans.

Fin mars

Personnes âgées de plus de 50 ans,

Personnes travaillant dans un secteur "essentiel" au fonctionnement du pays en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire),

Personnes vulnérables ou précaires, et les professionnels qui les prennent en charge

Personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos.

Été

Ensemble de la population.

Vaccination dans le monde

L'immunité collective correspond au pourcentage d'une population donnée qui est immunisée/protégée contre une infection à partir duquel un sujet infecté introduit dans cette population ne va plus transmettre le pathogène car il rencontre trop de sujets protégés. D'après les chercheurs, le taux d'immunité collective pour le Covid-19 est d'environ 70%. La vidéo suivante du média Le Monde explique très bien la problématique :

Le gouvernement souhaite vacciner 1 million de personnes en janvier 2021, 12 à 14 millions d'ici à mi-avril et 15 à 27 millions d'ici à juillet.

Ce graphique présente le nombre de doses administrées pour 100 personnes de chaque habitant. Pour la plupart des vaccins, 2 doses sont nécessaires. L'immunité collective serait atteinte à partir d'environ 120 doses pour 100 habitants.

Ce graphique présente le nombre de doses administrées dans chaque pays.

Auteur : Guillaume Rozier